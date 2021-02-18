В центре Омска отменили гулянья на Масленицу

Массовые гулянья на масленицу в этом году решили не проводить. Фото: Олег Укладов

Уже довольно скоро придет весна, а вместе с ней и праздник проводов зимы. Масленицу в 2021 году будут отмечать 14 марта. В Омске, как и в других городах, обычно устраивают массовые гулянья с поеданием блинов и сожжением чучела. Обычно они проходили на Любинском проспекте, но в этом году празднование отменили. Об этом сообщи и в региональном министерстве культуры.

Причина для запрета проста - коронавирус. В последнее время данные статистики минздрава выглядят обнадеживающе, но все легко может измениться. Поэтому в минкульте решили не рисковать. Будут ли устраивать гулянья в районах, пока не ясно. Этот вопрос находится на рассмотрении в мэрии.