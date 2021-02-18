За последние сутки в Омской области коронавирусом заразились 96 человек

В Омской области резко снизилось число заболевших коронавирусом. Фото: Иван Макеев

По последним данным омского минздрав в регионе за сутки заболели ковидом всего 96 человек. 69 из них будут лечиться дома, а 27 из них с тяжелыми симптомами попали в больницу. Всего с начала пандемии в Омской области количество зараженных составило 39 895 человек.

Выздоровело сегодня значительно больше людей. За день медики выписали 279 омичей. Всего с начала пандемии победить коронавирус удалось 28 313 омичам.

К сожалению, вирус продолжает уносить человеческие жизни. Сегодня скончались 3 пациента с подтвержденным диагнозом. Всего же в регионе от ковида погибли 1 169 человек.

География распространения новых случаев заражения: Омск – 61, Тарский район – 10, Кормиловский район – 5, Крутинский район – 4, Исилькульский, Омский, Таврический районы – 3, Называевский, Оконешниковский районы – 2, Любинский, Русско-Полянский, Тюкалинский районы – по 1 новому случаю заражения