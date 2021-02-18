Омичей предупреждают о метелях и штормовом ветре

Омичей попросили отложить дальние поездки до завтра. Фото: Виктор Гусейнов

Омичей предупредили об ухудшении погоды. Вместе с похолоданием в Омскую области придут снегопад и штормовой ветер. Об этом предупредили в Обь-Иртышском УГМС. По информации синоптиков, сегодня днем, 18 февраля, и ночью 19 февраля на территории региона ожидается метель и порывистый ветер, местами до 14-19 м/с. Из-за этого на дорогах могут возникать снежные заносы.

МЧС напоминает омичам об опасности дальних поездок в таких условиях и рекомендует их отложить. Также советуют не находиться вблизи линий электропередач, так как из-за ветра возможны их порывы.