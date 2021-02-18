В Омске пожарные час тушили частный дом

По непонятным причинам загорелась крыша частного дома. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

В соцсетях омичи поделились видео с места пожара в частном секторе. Такие возгорания опасны тем, что дома стоят близко друг к другу, и практически всегда есть опасность перехода огня на соседние здания. Так произошло и в этот раз.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, сообщение о пожаре в доме на улице 8 Чередовая поступило в 9:26. На момент прибытия спасателей горела крыша дома. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.

- Благодаря оперативным действиям пожарных перехода огня на соседние строения удалось избежать. На месте работали 16 человек и 3 единицы техники, - рассказали представители МЧС.

В 10:35 открытый огонь удалось потушить. Сейчас выясняют, что стало причиной пожара.