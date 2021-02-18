Омский дорожник украл 100 тонн асфальта

Асфальт предназначался для ремонта дороги в Кировском округе. Фото: пресс-служба Администрации Омска

В полицию с заявлением о пропаже 101 тонны асфальтовой смеси обратился представитель администрации Омска.

- При выявлении данного инцидента представители БУ г.Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» обратились в полицию. В правоохранительные органы были предоставлены все необходимые материалы, - рассказали в мэрии.

В ходе следствия было установлено, что в ноябре 2020 года на объекты в Кировском округе не доставили 4 грузовика с асфальтом, хотя никаких проблем с документами и закупками не было. Полицейские установили, что асфальт продал предпринимателю замначальника транспортного участка. Заработал он на сделке 115 тысяч рублей, в то время как ущерб бюджету составил 425 тысяч, уточнили в пресс-службе УМВД.

Сейчас расследование продолжается. В полиции предполагают, что это могут быть не все подобные эпизоды. Сейчас подозреваемый уже возместил 308 тысяч от причиненного ущерба. На омича завели дело за присвоение и растрату, ему может грозить до 6 лет заключения.