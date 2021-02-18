Омичка отсудила у спорткомплекса 600 тысяч за смерть мужа

Суд дважды встал на сторону потерпевшей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В суд за возмещением морального вреда обратилась омичка, муж которой погиб на работе в спорткомплексе «Юность». Трагедия произошла еще в 2018 году. Тогда омичу и его коллеге поручили натянуть баннеры в спортзале, что не входило в их обязанности. Во время работ, как установило следствие, не были соблюдены необходимые правила безопасности. Вышка, на которой стояли рабочие, опрокинулась и они упали с высоты около 6 метров. Коллега омича выжил, а ему не повезло.

Жена погибшего хотела получить моральную компенсацию за гибель супруга, и суд встал на ее сторону, обязав спорткомплекс заплатить женщине 600 тысяч рублей. Его представители попытались обжаловать решение, но новый суд также встал на сторону потерявшей мужа омички, уточнили в пресс-службе прокуратуры.