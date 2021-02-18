«Благодаря стройке я научился работать»: Губернатор Омской области поделился фотографиями со студенческих времен

Александр Бурков со студотрядом посетил несколько регионов страны. Фото: instagram.com/burkov.aleksandr.leonidovich

В своем инстаграме губернатор Омской области Александр Бурков поделился фотографиями, на которых он еще студентом трудился в стройотряде. Губернатор с теплотой вспомнил о молодости и подчеркнул, что работа в студотряде помогла ему посмотреть страну и познакомиться с новыми людьми.

Как отмечает сам губернатор, работа в отряде позволила приобрести полезные навыки и знакомства. Фото: instagram.com/burkov.aleksandr.leonidovich

- Свои первыи трудовои опыт я приобрел вместе с бои цами студенческого строи отряда «Прометеи » Уральского политехнического института. Вместе мы прошли четыре целины: в Приморском и Красноярском краях, Смоленскои и Свердловскои областях. Благодаря участию в строи ках я не только научился работать, но и увидел страну, расширил кругозор и познакомился с новыми людьми, - написал в своем посте Александр Бурков.