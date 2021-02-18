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Общество

Омич купил биткоины на кредит, оформленный на друга

Криптовалюту он сразу же проиграл
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Заработать денег на онлайн-бирже у омича на получилось. Он потерял все кредитные деньги.

Заработать денег на онлайн-бирже у омича на получилось. Он потерял все кредитные деньги.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Первомайском суде будут рассматривать дело 27-летнего омича, которого обвиняют в незаконном получении кредита.

Следователи выяснили, что омич нуждался в деньгах и решил оформить кредит через интернет. Он нашел сайт микрофинансовой организации и заполнил анкету, но воспользовался для этого данными своего знакомого. У омича были фото паспорта и страхового свидетельства, поэтому проблем с заполнением заявления не возникло. Кредит омич получил небольшой, всего 12 тысяч рублей, которые потратил на покупку криптовалюты. Ее он тут же проиграл на онлайн-бирже.

Действия омича классифицировали как мошенничество и направили в суд для рассмотрения по существу, уточнили в пресс-службе прокуратуры.