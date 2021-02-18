На проект капремонта Ленинградского моста в Омске потратят 32 миллиона

Омские власти уже говорили о планах капитально отремонтировать Ленинградский мост. Недавно там уже ремонтировали деформационные швы. После этого движение автомобилей разрешили, а для пешеходов мост остался закрыт. Тротуары и ограждения, по мнению специалистов, могут быть опасны.

Сейчас администрация Омска объявила конкурс на разработку плана капитального ремонта моста. Подрядчик должен будет до декабря 2021 проверить техническое состояние моста и предоставить готовый план капремонта. В него должны войти инженерные, геодезические, геологические, водолазные и многие другие исследования. Также специалистам нужно оценить, как повлияют работы на животный и растительный мир Иртыша. На этот проект в мэрии готовы выделить 32,5 миллионов рублей.

Непосредственно к ремонту планируют приступить в следующем году.