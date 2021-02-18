Пропавшую в Омске первоклассницу нашли в заброшенном доме

Девочку нашли в этом заброшенном доме. Фото: скриншот видео (УМВД России по Омской области)

Едва не закончилось очень серьезными последствиями исчезновение 7-летней омички.

Девочка ушла в школу утром и не вернулась даже к вечеру. Родители забили тревогу. Еще больше испугал родных найденный рюкзак первоклашки. Где находится она сама, никто не знал.

В итоге дключившиеся к поискам полицейские обнаружижили ребенка в заброшенном доме, находящемся недалеко от школы. Девочка спала там на старом диване, укутавшись найденными тряпками. Медики диагностировали у нее сильное переохлаждение. Даже страшно представить, чем бы все закончилось, затянись поиски дольше.

Девочку нашли здесь.

Как выяснилось, школьница боялась возвращаться домой, переживая, что ее будут ругать из-за потерянного рюкзака.

– Старший участковый уполномоченный майор полиции Юрий Нефедов разбудил ребенка, взял на руки и на служебном автомобиле отвез к родителям, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.