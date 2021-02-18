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Пропавшую в Омске первоклассницу нашли в заброшенном доме

Девочка не хотела возвращаться домой, боясь, что ее будут ругать за потерянный рюкзак
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Девочку нашли в этом заброшенном доме. Фото: скриншот видео (УМВД России по Омской области)

Девочку нашли в этом заброшенном доме. Фото: скриншот видео (УМВД России по Омской области)

Едва не закончилось очень серьезными последствиями исчезновение 7-летней омички.

Девочка ушла в школу утром и не вернулась даже к вечеру. Родители забили тревогу. Еще больше испугал родных найденный рюкзак первоклашки. Где находится она сама, никто не знал.

В итоге дключившиеся к поискам полицейские обнаружижили ребенка в заброшенном доме, находящемся недалеко от школы. Девочка спала там на старом диване, укутавшись найденными тряпками. Медики диагностировали у нее сильное переохлаждение. Даже страшно представить, чем бы все закончилось, затянись поиски дольше.

Девочку нашли здесь.

Девочку нашли здесь.

Как выяснилось, школьница боялась возвращаться домой, переживая, что ее будут ругать из-за потерянного рюкзака.

– Старший участковый уполномоченный майор полиции Юрий Нефедов разбудил ребенка, взял на руки и на служебном автомобиле отвез к родителям, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас с первоклассницей все в порядке. Девочку навестил спасший ее полицейский.

Сейчас с первоклассницей все в порядке. Девочку навестил спасший ее полицейский.

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