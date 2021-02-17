Омские студотрядовцы получили знамя лучших

В День российских студенческих отрядов в Москве состоялось торжественное награждение активистов движения. С праздником студентов поздравили заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. В торжествах участвовали руководители субъектов РФ. Губернатору Александру Буркову за большие успехи омского отряда по итогам 2020 года вручено знамя лучшего регионального отделения РСО.

«Хочу поблагодарить за высокую оценку деятельности нашего областного студенческого отряда и пожелать бойцам дальнейших успехов, а также поздравить всех с этим большим праздником – Днем Российских студенческих отрядов, – отметил в приветственном слове Губернатор Омской области Александр Бурков. За первое место омский отряд также награжден сертификатом на сумму 100 тысяч рублей.

Сегодня же состоялось торжественное открытие мультиформатного пространства «СО.Здание». Губернатор Александр Бурков посетил его вместе с другими гостями.

Единая площадка представляет собой публичное место, доступное студентам со всей страны для свободного самовыражения, обмена идеями, демонстрации результатов своего творчества. В пространстве «СО.здание» есть коворкинг-зона, где будут созданы условия для совместной работы школьников и студентов над проектами, обогащением идеями друг друга, коллаборации и интеграции с другими проектами. Это станет огромным подспорьем в проведении профориентационных программ для школьников и студентов. Кроме того, для студентов будет открыта зона творчества, которая даст возможность молодежи развивать проекты в области музыки, фотографии, видео, организовывать собственные выставки и показы, а также развивать навыки в творчестве, работая на профессиональном оборудовании. Еще один блок пространства занимают конференц-залы для эффективного проведения встреч, совещаний, дискуссий, демонстраций и других мероприятий.