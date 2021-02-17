Омская область и Республика Беларусь договорились о сотрудничестве

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь взаимодействие с Омской областью по вопросам двустороннего сотрудничества возложено на Министерство спорта и туризма. Свою подпись под совместным документом поставит глава ведомства Сергей Ковальчук. Утвердить План мероприятий планируется в течение февраля.

Разработкой «дорожной карты» занимались белорусская сторона и Минэкономики Омской области во взаимодействии с отраслевыми министерствами и организациями.

Договоренности о подготовке совместного документа достигнуты в сентябре прошлого года в ходе визита делегации Омской области во главе с Александром Бурковым в Республику Беларусь.

Стороны включили в План свыше 30 мероприятий по развитию и укреплению связей в области торгово-экономического сотрудничества, агропромышленном комплексе, промышленности и строительстве, а также в сферах культуры, молодежной политики и спорта, образования, здравоохранения. В частности, это организация взаимных визитов, ярмарок, обмен опытом в сфере здравоохранения, поставки в Омскую область техники белорусского производства, сотрудничество по улучшению генетики крупного рогатого скота, в части строительства и проектирования жилья, объектов производственного и социального назначений, животноводческих комплексов и цехов по переработке льна-долгунца на территории Омской области. Кроме того, планируется разработка и реализация совместных образовательных программ, сотрудничество образовательных учреждений в работе с интеллектуально одаренными и высокомотивированными учащимися. Также планируется участие коллективов Омской области и Беларуси в фестивалях и международных творческих проектах.

Республика Беларусь является одним из основных внешнеторговых партнеров Омской области. По итогам прошлого года торговый оборот Омской области с Беларусью составил 46,1 млн. долл. В регионе работают 14 организаций с участием белорусского капитала. В структуре экспорта Омской области традиционно преобладают продукция химической промышленности, каучук, продовольственные товары и сырье, металлы и изделия из них и машиностроительная продукция. Из Беларуси в регион в основном поставляется деревянная мебель, минеральные продукты, машиностроительная продукция, металлы и изделия из них, текстиль.