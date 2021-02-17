Уборщица на почте в Омской области заменяла телефоны в посылках мылом

Женщина забирала из посылок телефоны и заменяла их на куски мыла. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Каждый омич хоть раз слышал истории о том, что на почте кто-то подменяет содержимое посылок, и адресаты получают совсем не то, что заказывали. Видимо, об этом слышала и 50-летняя уборщица почты в азовском районе.

В полиции выяснили, что женщина по ночам заходила в помещение для сортировки посылок в отделении Азовского района. Женщина выбирала только те, где были сотовые телефоны. Она вскрывала коробки, заменив гаджеты на мыло или другие предметы, подходящие по форме и весу.

Сотрудники почты оставляли уборщице ключи от сортировочной комнаты и даже не думали, что она может быть причастна к кражам. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Так уборщице удалось украсть 7 телефонов. Один она успела продать, а остальные хранила дома, где их и изъяли следователи, уточнили в пресс-службе УМВД. На женщину завели уголовное дело по статье «Кража».