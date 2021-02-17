За сутки в Омской области коронавирусом заразились 113 человек

Количество выздоровевших вдвое превышает количество заразившихся. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным омского минздрава в Омской области за все время пандемии выявили 39 799 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки к этому списку добавились 113 случаев. Лечиться дома смогут 58 омичей, остальным 55 пришлось отправиться в ковидные госпитали.

Выздоровели за сутки 282 пациента. За все время наблюдений от ковида вылечились 28 034 омичей.

К сожалению, в регионе новый вирус продолжает уносить человеческие жизни. Сегодня медики констатировали 6 смертей, а всего за пандемию в Омской области скончались 1 166 человек.

География распространения коронавируса в регионах Омской области: Омск – 83, Москаленский район – 5, Нововаршавский, Омский районы - 3, Калачинский, Крутинский, Называевский, Павлоградский, Полтавский, Таврический, Черлакский районы – 2, Азовский, Любинский, Муромцевский, Русско-Полянский, Тюкалинский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.