Обочину на одной из улиц Омска забросали снегом с дороги

Омичи удивились появлению грязного снега на тротуаре. Фото: ВКонтакте

В соцсетях омич поделился фотографиями последствий уборки снега на одной из магистралей в Кировском округе. Местный житель сделал несколько фото улицы Дианова. У него не возникло претензий к качеств уборки самой дороги, но вопросы появились из-за того, куда этот снег убрали. Его просто отбросили с дороги на обочину.

- «Комфортная» среда по-омски! За всю зиму ни разу не вывезли снег - как же заборы дорогие мешают, поэтому тупо перекидали через них! Всю грязь и снег с песком и реагентами. Такое количество снега быстро не растает, и тротуары весной поплывут, а весь песок и грязь останутся там же, - написал в посте недовольный омич.

В пресс-службе мэрии ответили, что такой результат получился после уборки дорог снегоочистителем.

- На данном участке проводились работы по перекидке снега с использованием шнекороторного снегоочистителя. Проведение такого вида работ является допустимым, такая практика применяется повсеместно. Стоит отметить, что в течение зимнего периода обработка дорог биохимическим реагентом проводится не на всех участках улично-дорожной сети, однако реагент имеет все паспорта качества, безопасности химической продукции, прошел государственную экологическую экспертизу и соответствует экологическим требованиям, установленным законодательством РФ в области охраны окружающей среды, - отметили представители администрации.