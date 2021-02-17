После тяжелой болезни скончалась омский врач-кардиолог

В Омске скончалась опытный врач-кардиолог.

Сегодня стало известно о кончине еще одного омского врача. После долгой болезни из жизни ушла врач-кардиолог Наталья Худорошко. Сразу после окончания ординатуры Наталья устроилась в кардиологическое отделение МСЧ №10, где все время и проработала.

- Оборвалась жизнь не просто нашего врача, но доброго друга и светлого человека. Она ушла слишком рано и нам тяжело принять эту утрату. Наталью Алексеевну уважали и ценили за профессионализм, преданность делу, умение найти подход к пациенту и готовность всегда прийти на помощь. Она навсегда останется в нашей памяти, как профессионал своего дела, добрый друг и наставник, а в семье – как любящая жена и заботливая мама, - вспоминает о коллеге главный врач больницы Вадим Бережной.