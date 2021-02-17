Под Омском фура с мазутом вылетела с трассы в кювет

Цистерна перевернулась и сломалась. Топливо из нее вытекло. Фото: скриншот с видео

На трассе под Омском произошло серьезное ДТП. Видео с его последствиями поделился омич в соцсетях. Он проезжал мимо по трассе в Большереченском районе и заметил сильно разбитую фуру, лежащую в нескольких метрах от дороги в кювете. Когда мужчина подошел ближе, то увидел, что прицеп с цистерной оторвало от кабины водителя и, видимо, сильно повредило, потому что автор почувствовал сильный неприятный запах.

Когда омич добрался до кабины водителя, обнаружил там дальнобойщика. Мужчина очень замерз, пока дожидался помощи и не мог завести автомобиль, чтобы погреться.

- Днище пробило, масло все вытекло, завести не могу. Замерз сильно. А в цистерне мазут был, тоже выливается, - поделился с автором видео дальнобойщик.

В пресс-службе ГИБДД уточнили, что сильно пострадал автомобиль «ДАФ», а вот водитель остался цел. Причины, по которым произошло ДТП пока не известны.