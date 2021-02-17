«Газпром межрегионгаз Омск» потребовал банковские гарантии от четырёх потребителей-должников

С целью обеспечения обязательств по оплате поставщик газа уведомил четыре ТСО-должника о необходимости предоставить до 03.04.2021 независимую гарантию, выдаваемую банком (банковскую гарантию), исходя из расчётов задолженности.

Суммарная просроченная задолженность теплоснабжающих организаций, которые обязаны предоставить банковскую гарантию, по данным на 01.02.2021 составила 769,0 млн рублей. В их числе крупнейший должник – муниципальное предприятие г. Омска «Тепловая компания» (569,4 млн рублей).

Действия поставщика газа предусмотрены законодательством (Федеральный закон «О газоснабжении в РФ» от 31.03.1999 № 69 ФЗ, Правила поставки газа в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 № 162). В соответствии с требованиями закона реестр дебиторов будет направлен в правительство Омской области.

Несмотря на грубое нарушение платёжной дисциплины теплоснабжающими организациями, «Газпром межрегионгаз Омск» в полном объёме выполняет обязательства по поставкам газа в соответствии с договорами.

Нарушение порядка предоставления банковских гарантий потребителями-должниками влечет административную ответственность. Контроль исполнения законодательства по этому вопросу закреплен за Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору («Ростехнадзор»).