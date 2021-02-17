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В Омске снова обнаружили выбросы углекислого газа

Вредным веществом дышали жители Левого берега
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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В городе зафиксировали загрязнением воздуха углекислым газом.

В городе зафиксировали загрязнением воздуха углекислым газом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Обь-Иртышского УГМС обнародовали данные мониторинга загрязнения воздуха. по информации ведомства, вредные выбросы зафиксировали в понедельник, 15 февраля.

Замеры показали, что в этот день в Кировском округе была в 1,8 раза превышена предельно допустимая концентрация оксида углерода.

Однако, по прогнозу, в ближайшие три дня воздух в городе будет относительно чистым – все благодаря сильному ветру, который будет сдувать выбросы.