В Омске снова обнаружили выбросы углекислого газа

В городе зафиксировали загрязнением воздуха углекислым газом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Обь-Иртышского УГМС обнародовали данные мониторинга загрязнения воздуха. по информации ведомства, вредные выбросы зафиксировали в понедельник, 15 февраля.

Замеры показали, что в этот день в Кировском округе была в 1,8 раза превышена предельно допустимая концентрация оксида углерода.

Однако, по прогнозу, в ближайшие три дня воздух в городе будет относительно чистым – все благодаря сильному ветру, который будет сдувать выбросы.