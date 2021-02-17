В омской мэрии назвали причины массовой вырубки деревьев

Вместо старых деревьев в городе обещают посадить несколько тысяч новых. Фото: Евгения ГУСЕВА

В последнее время омичи часто стали жаловаться на вырубку деревьев в разных районах города. В администрации заверили, что большинство из снесенных деревьев будут восстановлены. Часть из них находятся на участках, которые будут ремонтировать по нацпроектам, там подрядчики обязаны обустроить прилегающие к объектам территории. Другая часть просто являются старыми и аварийными, решение избавиться от них приняла комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений.

- Отметим, что в настоящее время в Администрации города разработан план по озеленению территории города, согласно которому в Омске в 2021 году запланирована высадка более 2000 крупномерных деревьев и около 26000 кустарников, - отметили в пресс-службе департамента городского хозяйства.