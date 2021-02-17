Омичей просят помочь дому ребенка, где живут малыши до 4 лет.

Омичей просят поучаствовать в сборе благотворительной помощи для Специализированного дома ребенка, где живут оставшиеся без родителей малыши до 4 лет.

Детям нужны подгузники, детский крем, пустышки, латексные соски для бутылочек, детский шампунь и порошок, влажные салфетки, ватные диски и палочки, присыпка, детская зубная паста и масло, а также одноразовые пеленки. Все предметы гигиены могут быть переданы только в целой фабричной упаковке, сообщает пресс-служба омской мэрии.

Помощь для детей принимается в администрации Советского округа по адресу: ул. Красный Путь, 107 (с 8.30 до 17.45) и в комитетах территориального общественного самоуправления округа. Дополнительную информацию об участии в акции можно получить по телефону 24-14-81.