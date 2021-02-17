Самолет из Омска в Краснодар отменили из-за непогоды

Следующий самолет полетит в Краснодар теперь только в субботу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода вмешалась в планы пассажиров, которые планировали вылететь сегодня в Краснодар. После нескольких часов ожидания стало известно, что рейс авиакомпании «Азимут» все-таки отменен. Приземлиться в Кубани он должен был рано утром. Причина - снегопад, обрушившийся на Краснодар. Такого местные не припомнят давно. Непогода парализовала работу краснодарского аэропорта.

Так что пассажирам придется менять планы или экстренно искать другие способы добраться до столицы Кубани. Следующий самолет из Омска туда полетит теперь только в субботу, 20 февраля.

Добавим, что вчера также стало известно об отмене рейса в Новосибирск.