На замену окон и труб омских школ потратят 40 миллионов

Эти меры должны сделать омские школы и садик теплее. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Проблемы с теплом этой зимой были не только в квартирах обычных омичей, но и в школах и детских садах. Родители жаловались на то, что детям приходится сидеть на занятиях в верхней одежде. Тогда на проблему отреагировала мэр Омска Оксана Фадина. Она провела несколько рейдов по детским садам, где проверила соблюдения температурного режима.

Чтобы обеспечить тепло в учебных заведениях, администрация выделит крупную сумму для приведения в порядок коммуникаций в школах и детсадах.

- Мы начали делать первые шаги в сторону решения проблемы «холодных» школ и садиков. Для этого изыскали источники финансирования и ставим 40 миллионов рублей на новую программу по ремонту систем отопления и окон, - отметила мэр Омска.