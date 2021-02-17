В Омской области снова ожидаются похолодание до -33 и сильный снегопад

В Омске ожидаются мороз, метель и ветер. Фото: Олег УКЛАДОВ

Конец зимы продолжает удивлять омичей резкими контрастами. Уже несколько недель температура на улице скачет от нуля до -30 градусов. Причем перепады происходят практически без переходов, погода резко меняется буквально в течение нескольких часов.

Наступает очередной такой период . Уже в ночь на 18 февраля ожидается похолодание до -21…-26, при прояснении до -33 градусов.

– С выходом южного циклона и связанным с ним контрастным атмосферным фронтом днем 18 февраля ожидается снег разной интенсивности, при усилении ветра – метель. Дневная температура воздуха -16…-21 градус. Ветер восточный 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с, – рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко. – Неблагоприятные погодные условия 19 февраля сохранятся.