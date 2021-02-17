Лже-косметолог с подельниками заработали на омичах 7,5 миллионов

Суд решил заменить условный срок реальным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омском областном суде рассмотрел апелляцию по делу мошенницы, обманувшей несколько десятков омичей на крупную сумму.

Ранее в Куйбышевском суде уже рассматривали это дело и признали омичку виновной в мошенничестве. Тогда суд установил, что с 2014 по 2017 года она была директором медицинского центра, оказывавшего косметологические услуги. Вместе с подельниками женщина обманывала потенциальных клиентов, забирала деньги, но услуги не оказывала. От их действий пострадали 79 омичей. Суд назначил омичке наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, но такое мягкое наказание не устроило сторону обвинения.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что суд согласился с доводами прокурора и изменил условный срок на реальный. Дела подельников женщины еще рассматриваются в Первомайском суде.