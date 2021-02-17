На видео попало, как омский лихач чуть не сбил бабушку на «зебре»

Нарушение попало на запись регистратора соседней машины. Фото: скриншот видео («ЧП Омск»)

Хамское поведение омского водителя попало на запись камеры видеорегистратора соседней машины. Автор поста, к которому прикреплен ролик с нарушителем, остановился на пешеходном переходе, чтобы пропустить пожилую женщину с тросточкой.

В этот момент буквально в нескольких сантиметрах от бабушки пронесся автомобиль, ехавший по второй полосе. Он создал действительно опасную ситуацию, потому что из-за первой остановившейся машины его не было видно.

В комментариях нашлись и те, кто уверен: нарушитель никому не помешал и нормально проехал. Впрочем, у сотрудников ГИБДД, наверняка, будет другое мнение на этот счет.