Омичи в многоквартирном доме уже пятый день сидят без воды

Жильцы целого дома вынуждены сидеть без воды о непонятной причине. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В соцсетях появился крик о помощи одной из жительниц Омска. Женщин рассказала о том, что в доме на улице Грибоедова нет воды еще с прошлой пятницы. Дом старый и подключен только к холодному водоснабжению, а горячая вода подается через газовый обогреватель. Когда вода перестала идти, жильцы обратились в Водоканал, но там ответили, что дом не отключали. Омичи вызвали сантехника, чтобы проверить, все ли в порядке с коммуникациями в подвале. Оказалось, что там все работает исправно.

В воскресенье утро началось снова со звонков в водоканал и администрацию, приехали, подогнали ассенизаторскую бочку к тепловому колодцу и она удачно провалилась ( далее на фото видны последствия), куча народу занималась тем что вытягивали бочку. Вытянули бочку, воду, которую хотели откачать из колодца, не откачали, так и уехали, - рассказывает омичка.

На следующий день коммунальщики нашли выход из затруднительного положения: протянули рукав, по которому пустили воду. Но счастье для жильцов оказалось недолгим.

Коммунальщики все же отогрели воду в рукаве. Но на долго ли это поможет, не известно. Фото: ВКонтакте

- В итоге примерно с 18 часов появилась вода, но в 2 часа ночи уже её не стало - вода в рукаве замерзала. Во вторник утром опять со звонком приехали, отогревают, а не могут отогреть. Тем временем люди в доме с маленькими детьми остаются без какой либо воды, - подытожила женщина.

Пока подача воды в дом выглядит так. Фото: ВКонтакте

В Водоканале заявили, что решением проблемы уже занимаются, но решить ее оперативно пока не получается.

- В двухэтажном 2-подъездном жилом доме № 43 по улице Грибоедова в Кировском округе требуется перекладка участка сети, подводящего воду в здание. Специалисты предприятия попытались заменить коммуникации с применением метода «труба в трубу», но из-за ветхого состояния водопроводной трубы это не удалось. В настоящее время, в условиях низких температур, провести перекладку открытым способом не представляется возможным. На следующей неделе сотрудники водоканала заменят аварийный участок трубопровода методом горизонтально направленного бурения. До устранения ситуации водоснабжение дома осуществляется по временному водопроводу, - отметили в пресс-службе компании.