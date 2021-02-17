В Омске судят серийного убийцу, зверски расправившегося с отцом и сожительницей

Сельчанина задержали и скоро будут судить. Фото: Архив "КП"

Свое первое убийство фигурант совершил еще в далеком 2001 году. Житель Лузино вступил в конфликт между родителями. Он схватил молоток и ударил отца по голове. Когда тот умер, сын закатал его в ковер и отнес в лес.

Второе жестокое убийство, на котором он и погорел, мужчина совершил осенью 2019 года. Во время ссоры он убил свою со жительницу. Труп расчленил и по традиции отнес в лес, где и закопал.

– Вину в совершении преступлений мужчина признал в полном объеме, подробно дал показания, изобличающие его в совершении преступлений, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Омский районный суд для рассмотрения по существу.