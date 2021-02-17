1400 омичей, притворяясь безработными, незаконно получили пособие

Деньги сибиряки получали незаконно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Любопытную информацию опубликовали в региональном минтруда. Там поделились результатами проверки начислений пособий по безработице в 2020 году. В этот год ее размер был существенно увеличен. Поэтому в Омской области было много желающих получить эту финансовую помощь от государства. Как оказалось, не все получили ее законно. 1400 омичей вообще не имели право на эти выплаты от службы занятости. Они не сообщали о трудоустройстве, выходе на пенсию или факт очного обучения в вузе.

- Государство гарантирует выплату пособия по безработице только официально зарегистрированным в центрах занятости. Если период безработицы завершился, заявитель переходит в статус занятого, и ему необходимо сняться с учета, - говорится в официальном сообщении минтруда.

При этом за незаконное получение пособия грозит административная или даже уголовная ответственность.