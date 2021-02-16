В мэрии рассказали, когда отремонтируют аварийные детские сады

В Омске будут делать ремонт сразу в нескольких аварийных садиках и школах. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Омске приступят к ремонту учебных учреждениях, которые нуждаются в этом. Вице-мэр Анастасия Терпугова на заседании комитета по местному самоуправлению отметила, что финансирование для приведения зданий в порядок есть.

- По детскому саду № 157 уже подготовлены сметы, идет согласование, выходим на торги в марте. Сумма 2,5 млн в бюджете есть, будет направлена на устранение замечаний, и в течение года детсад начнет функционировать. По гимназии № 75 тоже деньги заложены, сметы подготовлены, начинаем процедуру торгов, там тоже капитальный ремонт проводим. По гимназии № 88 определен подрядчик, заключен договор, в середине года будем выходить на строительно-монтажные работы. В детсаду № 131 одна группа не функционирует, там срочный ремонт, деньги найдены, в марте запускаем группу, – рассказала Терпугова.

Еще одним объектом для ремонта стал детский сад №388. Сейчас он закрыт по техническим причинам и детей не принимает. Здание давно нуждается в капремонте, который по подсчетам специалистов обойдется в 8,5 миллионов рублей. Финансирования этого объекта пока остается под вопросом, вице-мэр отметила, что эта сумма пока находится в дополнительной потребности на финансирование.