Четыре троллейбуса «Адмирал» из новой партии прибыли в Омск

В Омск привезли новые троллейбусы, их уже разгрузили в депо.

Сегодня в Омск привезли еще 4 новых троллейбуса «Адмирал». В прошлом году в город получил 33 таких же машины. Это позволило масштабно обновить парк электротранспорта и отправить в утиль совсем старую технику, которая отработала на маршрутах четверть века.

- Новая техника прибыла ночью, дорога из Саратовской области заняла четыре дня, доставка и разгрузка прошли без происшествий. Перед выходом на маршрут новые троллейбусы пройдут обязательные регламентные работы, техобслуживание и обкатку, - рассказал директор муниципального предприятия «Электрический транспорт» Сергей Фролов.

Всего в этом году на улицах Омска должны появиться 29 новых троллейбусов. Планируется, что они будут работать на маршрутах №15 (Пос. Чкаловский – ул. Гашека) и №67 (Пос. Солнечный – ОНПЗ).