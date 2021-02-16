В Омске на 10-летнюю девочку и ее друга, шедших на тренировку, напал грабитель

Нападавшего уже разыскивает полиция. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С заявлением о нападении на ее 10-летнюю дочь в полицию обратилась жительница Ленинского округа.

По словам женщины, утром ее ребенок вместе с другом шел на тренировку в спротшколу. На пересечении улиц Фрезерной и Шакурова к ним подошел молодой человек и попросил показать ему дорогу. Дети откликнулись и начали искать нужный адрес на картах в телефонах. В этот момент незнакомец выхватил у них из рук гаджеты и убежал.

– По данному факту проводится проверка, – сообщает пресс-служба областного УМВД. –Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого. Его приметы: на вид 13-17 лет, был одет в темную одежду, шапку темного цвета с надписью UFC. При себе имел зеленый рюкзак. Если вы располагаете информацией, способствующей установлению обстоятельств произошедшего, звоните по телефонам: 79-25-02, 102.