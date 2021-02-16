Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Омске отрегулировали работу светофора на проблемном перекрестке

Утром там постоянно образовывались пробки
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
По мнению специалистов, новый режим работы поможет избежать пробок.

По мнению специалистов, новый режим работы поможет избежать пробок.

В Омске скорректировали режим работы светофора на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и 3-я Транспортная. Как рассказали представители дептранса, там увеличили время для проезда по Богдана Хмельницкого на 38 секунд и на 10 секунд для проезда по 3-й Транспортной. Также больше времени дали пешеходам.

- Улицы Кирова и Б. Хмельницкого от улицы 17 Рабочая до улицы 3 Транспортная являются одними из наиболее проблемных участков для движения транспорта в утреннее время. Проблема утренних «пробок» заключается в том, что количество транспорта, прибывающего к перекресткам как с обеих Московок, так и с прилегающих к ул. Кирова и Б. Хмельницкого жилых массивов, превышает пропускную способность этих магистралей. Корректировка схемы работы светофора позволит сократить время проезда омичей в направлении улицы Л. Чайкиной и облегчит выезд транспорта с улиц 3 и 4-я Транспортная, - считает исполняющий обязанности директора департамента транспорта Вадим Кормилец.