В Омске отрегулировали работу светофора на проблемном перекрестке

По мнению специалистов, новый режим работы поможет избежать пробок.

В Омске скорректировали режим работы светофора на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и 3-я Транспортная. Как рассказали представители дептранса, там увеличили время для проезда по Богдана Хмельницкого на 38 секунд и на 10 секунд для проезда по 3-й Транспортной. Также больше времени дали пешеходам.

- Улицы Кирова и Б. Хмельницкого от улицы 17 Рабочая до улицы 3 Транспортная являются одними из наиболее проблемных участков для движения транспорта в утреннее время. Проблема утренних «пробок» заключается в том, что количество транспорта, прибывающего к перекресткам как с обеих Московок, так и с прилегающих к ул. Кирова и Б. Хмельницкого жилых массивов, превышает пропускную способность этих магистралей. Корректировка схемы работы светофора позволит сократить время проезда омичей в направлении улицы Л. Чайкиной и облегчит выезд транспорта с улиц 3 и 4-я Транспортная, - считает исполняющий обязанности директора департамента транспорта Вадим Кормилец.