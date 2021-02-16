Омичка приехала погостить из США, а вернуться назад помешал долг по алиментам

Бывшая омичка оставила ребенка мужу и не платила алименты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омичка исполнила мечту многих россиян – перебралась жить в Америку. Перед этим она развелась с мужем и оставила ему на воспитание дочь. После развода суд обязал мать выплачивать 25% дохода в качестве алиментов, но женщина их не выплачивала, накопив долг в 150 тысяч.

Во время очередного визита на малую родину омичка снова не стала договариваться с бывшим мужем мирно, поэтому он обратился к судебным приставам.

- При возбуждении исполнительного производства в целях исполнения решения суда пристав вынес постановление о временном ограничении на выезд гражданки за пределы страны. Осознав неприятную перспективу того, что при необходимости ей не удастся покинуть Россию, женщина решила полностью погасить имеющийся долг, - рассказали в пресс-службе УФССП.

Также постановление об удержании части зарплаты направили работодателю женщины.