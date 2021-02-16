В Омске проверят состояние четырех надземных переходов

После проверки администрация хочет узнать общее состояние путепроводов. Фото: Алиса ТИТКО

В Омске планируют серьезно подойти к проверке состояния четырех надземных переходов. Для этих работ уже начали искать подрядчика, которому в мэрии готовы заплатить 1,3 миллиона. Речь идет о комплексной проверке путепроводов, которые находятся на ул. Заозерная, Госпитальная, пр. Мира, а также путепровода через железнодорожные пути по улице 21-я Амурская.

Подрядчику придется полностью проверить фактическое и техническое состояние мостов, проверить грузоподъемность и соответствие всем установленным требованиям безопасности. После окончания работ, организация должна будет предоставить отчет и рекомендации по содержанию и ремонту сооружений.