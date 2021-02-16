Безграничная преданность: Омская дворняга дни напролет лежит на дороге, надеясь на возвращение пропавшего друга

Белка старается не уходить далеко от места, где в последний раз видела своего лучшего друга. Видимо, боится пропустить момент, когда он вернется. Фото: vk.com/budka_omsk

Омичи заметили грустную и старенькую собаку, которая прочти неотлучно сидит на дороге в районе Старозагородной рощи.

Очевидцы рассказывают, что дворняга не слишком верит людям и близко к себе старается никого не подпускать. Зато принесенную ей еду принимает с благодарностью. Горожане рассказывают, что аппетит у хвостатой беспризорницы отменный, и хотя бы это дает надежду, что со здоровьем собаки все в порядке. Однако люди опасаются за ее безопасность.

– Эта Белочка, живет там давно. Была в паре со старожилом территории, который осенью внезапно исчез. Саму Белку дважды выкупали из САХа. Жители микрорайона «Изумрудный» вызывают отлов с периодичностью в две-три недели, – рассказывает омичка Нина Пелымская. – Так вот после пропажи ее друга, она сама не своя, лежит посреди дороги, ежедневно подвергая себя опасности. Будка тайная имеется, но она одна в ней жить не может. Такая безграничная преданность. Но что с ней делать, никто не знает.