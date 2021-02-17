За нарушенный плодородный слой земли - штраф

В мае 2020 года Управлением Россельхознадзора по Омской области в ходе проведения административного расследования на земельном участке категории земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 77 447 кв. м, расположенного по адресу Омская область, Калачинский район, Орловское сельское поселение, были выявлены признаки самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы при проведении работ по прокладке магистрального трубопровода от д. Новый Ревель до с. Ивановка неизвестными лицами.

Установлено, что работы проводило ООО «БлокСтройПроект». Постановлением Управления Россельхознадзора по Омской области ООО «БлокСтройПроект» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 8.7 КоАП РФ - за невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов. Назначен штраф в размере 400 000 рублей, выдано представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

ООО «БлокСтройПроект» направило жалобу в Арбитражный суд Омской области на вынесенное Управлением Россельхознадзора по Омской области постановление.

Арбитражный суд вынес постановление о снижении штрафа в два раза в силу тяжелого материального положения ООО «БлокСтройПроект».