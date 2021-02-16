Как карантинные растения выявили в Омской области в 2021 году

С начала 2021 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области при проведении карантинного фитосанитарного контроля (в т.ч. досмотра) образцов, отобранных от партий семян овощных и цветочных культур, выявлены три вида карантинных вредных организмов: череда волосистая, амброзия полыннолистная и повилика тонкостебельная. Данные карантинные объекты, обнаружены в 5 партиях семян, поступивших на территорию региона.

В партии семян огурца сорта «Феникс Плюс» (193 пакета), отечественного происхождения, выявлена семянка карантинного сорного растения - амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.).

В партии салата сорта «Кучерявец Одесский» (200 пакетов) и двух партиях семян базилика сортов Крымчанин «Кольчуга NEW» (200 пакетов) и «Ред Рубин» (0,5 кг), выявлены семена повилики тонкостебельной (род Cuscuta).

В партии семян циннии «Карусель» (100 пакетов) импортного происхождения обнаружен плод череды волосистой (Bidens pilosa L.).

Семенной материал поступил в Омскую область из г. Москвы от АО НПК «НК.ЛТД» и от ИП Медведева Е.В., из Краснодарского края от ООО «ТПК «РОСТОК».

Семена, засоренные карантинными вредными организмами в количестве 693 пакета и 0,5 кг, уничтожены в присутствии специалистов отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Омской области, согласно п. 3 ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

Череда волосистая (Bidens pilosa L.) - однолетнее растение высотой 30-180 см. Основной ареал распространения – тропики Америки. Занесена в Северную Америку, Африку, Австралию, отмечена в большинстве стран Азии. В Европе обнаружена в Португалии и Испании. На территории Российской Федерации отсутствует. Вредоносность череды волосистой для сельскохозяйственного производства обусловлена снижением урожайности и засорением получаемого урожая.

Повилики (Cuscuta sp.) - карантинное паразитное растение. Для России серьезное значение, как засоритель посевов и посадок сельскохозяйственных растений имеют не более 10 видов повилик. Повилика живет за счёт растения–хозяина. Она не имеет ни корней, ни листьев и представляет собой нитевидный или шнуровидный, сильно ветвящийся стебель. Стебли повилики обвивают растение, присасываются к нему специальными выростами (гаусториями). Поражённые повиликой растения сначала отстают в росте, затем желтеют и погибают. В сене из поражённых повиликой растений содержится меньше протеина, оно плохо сохнет, плесневеет, его неохотно поедают животные. Повиликой выделяются вещества, которые являются причиной отравления животных. Ягодники и плодовые деревья, поражённые толстостебельными повиликами, не плодоносят, частично или полностью засыхают.

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.) - однолетний сорняк. Крайне вредоносна, высота растений от 1 до 2,5 метров, а корень проникает в глубину до 4 метров, который подавляет культурные растения и сильно иссушает почву. На лугах и пастбищах амброзия вытесняет злаково-бобовые травы и резко снижает кормовые качества сена и выпасов. Амброзия полыннолистная опасна и для здоровья людей. Ее пыльца вызывает амброзийный поллиноз, который сопровождается отеком слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз, чешутся глаза, кожа, голова, появляется резь в глазах, кашель, заложенность носа, которые не проходят от применения обычных лекарств. Для того чтобы вызвать аллергию, достаточно всего 25 зернышек пыльцы амброзии в одном кубическом метре воздуха, а один куст этого растения выбрасывает более миллиона таких зерен.