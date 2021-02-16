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Омич пошел на штурм больницы из-за неприемных часов

Когда не получилось пройти через дверь, он попытался через окно
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич попытался сбежать от сотрудников Росгвардии, но не успел.

Омич попытался сбежать от сотрудников Росгвардии, но не успел.

В одной из омских больниц охрана помешала нарушению режима. В стационар попал приятель 42-летнего омича. Друг принес ему вещи, но передать не смог. В приемной отделения ему сообщили, что приемные часы закончились и ему придется вернуться в следующий раз. Мужчина скандалить не стал и ушел.

Он решил попробовать передать посылку другим способом. Больной приятель скинул из окна веревку, а омич должен был привязать пакет к другому концу. Именно это и заметили охранники на камере видеонаблюдения. Когда они попытались остановить мужчину и сообщить, что он нарушает режим, омич повел себя агрессивно. Стал угрожать охранникам и попытался драться. После этого охрана вызвала Росгвардию.

Когда ее сотрудники прибыли в больницу, омич попытался сбежать, перепрыгнув через забор. Но росгвардейцы его все же догнали. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дебошира доставили в полицию.