В Омске назначили нового директора «Комбината специальных услуг»

Руководитель сменился чуть больше недели назад. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске новым директором «Комбината специальных услуг» назначили Ольгу Котюгину. Ее официальное вступление в должность состоялось еще 4 февраля 2021 года. В последнее время к работе муниципального предприятия у омских властей было довольно много вопросов. Наиболее странным казались постоянные просьбы о финансировании, хотя «Комбинат специальных услуг» контролирует работу всех муниципальных кладбищ города, к услугам которых омичам так или иначе все же приходится обращаться.

Предыдущий директор комбината, выходец из Подмосковья Игорь Романов, провел на посту всего лишь три месяца, сменив ушедшую в отставку по семейным обстоятельствам Ларису Никитенко, которая управляла «Комбинатом специальных услуг» в течение пяти лет.