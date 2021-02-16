В Омске с начала года нашли 16 незаконно построенных зданий

16 зданий и недостроев по разным причинам признали незаконными. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Только за последние 3 месяца в Омске нашли 16 строений, которые признал незаконными. Как отметили в пресс-службе администрации, большинство из них имеют проблемы с документами. 8 объектов не получили разрешающие документы, еще 5 застройщиков использовали городские земли не по назначению, а трое построили многоквартирные дома на местах, предназначенных под индивидуальную застройку.

На совещании специальной рабочей группы в мэрии определили, что делать с незаконными постройками.

Совещания проходят с участием представителей федеральных областных служб в сфере государственного земельного, строительного надзора и структурных подразделений Администрации города Омска. В результате совместной работы за прошедший период на основании исковых требований прокуратуры Ленинского административного округа города Омска снесены торговый павильон с признаками капитального строительства по улице Ярослава Гашека 17/2 и на основании искового заявления администрации Центрального административного округа - трехэтажное здание гостиницы по улице Герцена, 118, - отметила директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Омска Светлана Рогова.