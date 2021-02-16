В Омской области судят лесоруба, из-за которого напарника убило деревом

В Омской области судят лесоруба, из-за которого напарника убило дерево Фото: Олег УКЛАДОВ

Трагедия разыгралась на Севере Омской области еще в ноябре. 32-летний лесоруб вместе с напарником валил лес недалеко от Большеречья. Делал он это на территории деляны. Но в какой-то момент все пошло не по плану. Следствие считает, что обвиняемый допустил преступную неосторожность. На сельчанина завели уголовное дело.

- Он не убедился в безопасности людей, находившихся рядом с местом валки деревьев, бензопилой спилил и свалил березу, у которой стоял его 27-летний напарник. В результате падения дерева потерпевшему были причинены не совместимые с жизнью телесные повреждения. Он скончался в машине скорой медицинской помощи, - рассказали подробности в омском следкоме.

Лесоруб вину признал и раскаялся в случившемся. В ближайшее время его уголовное дело будет передано в суд.