Омский грабитель пытался смыть в унитаз чужой кошелек и паспорт

По статье «Грабеж» 26-летнему нападавшему грозит до 4 лет колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27-летний омич и его 53-летний отец выпивали вместе со своими знакомыми в их съемной квартире на проспекте Маркса. В три часа ночи родственники отправились в магазин. Возвращаясь, они еще с улицы увидели ссору оставленных в квартире приятелей. Парень и девушка громко скандалили на балконе.

Старший из гостей сделал замечание молодому человеку, заступившись за даму. Тот оскорбился, выбежал на улицу и начал бить «учителя». После этого ввязался в драку с его сыном.

– Во время потасовки из карманов потерпевших выпали документы, сотовый телефон и портмоне. Злоумышленник подобрал имущество и, не обращая внимания на требования вернуть его, вернулся в квартиру, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Подозреваемый пытался спрятаться от полиции, сделав вид, что в жилище никого нет, но сотрудники установили владелицу съемной квартиры, которая и обеспечила доступ в помещение. При осмотре полицейские обнаружили и изъяли почти все похищенное имущество, за исключением паспорта и портмоне старшего заявителя. Подозреваемый, как оказалось, пытался смыть их в унитаз для сокрытия следов преступления, но сделать это ему не удалось.

По статье «Грабеж» 26-летнему нападавшему грозит до 4 лет колонии.