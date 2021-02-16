На севере Омской области лошадь убила фермера

Почему лошадь напала на своего хозяина, пока не ясно. Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧП случилось на севере Омской области, в Тевризском районе. 61-летнего местного фермера покалечила его лошадь. Разъяренное животное лягнуло мужчину, удар пришелся прямо в голову.

Когда к пострадавшему приехала скорая, он был еще жив. По было понятно, сто страшная черепно-мозговая травма не совместима с жизнью и шансов на спасение пациента практически нет. Мужчина умер в реанимобиле по дороге в больницу.

В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются в областном Следственном комитете.