На аэродроме «Поповка», где чуть не разбилась влюбленная пара, приостановили полеты

Возобновить полеты на самолете можно будет после оформления нового сертификата. Фото: instagram.com/popovka55/

В истории с омской парой, которая чуть не разбилась после романтического полета над городом, появился новый поворот. С последствиями инцидента приходится справляться владельцу самолета, Александру Анисимову.

Напомним, все началось с того, что омич захотел сделать романтичное предложение руки и сердца своей девушке во время полета, но все пошло не по плану. Стоило подняться в воздух, как у самолета сломалось шасси и пришлось совершить экстренную посадку на частном аэродроме «Поповка» под Омском. К счастью, никто из людей не пострадал, чего не скажешь о технике.

Позже суд назначил владельцу штраф в размере 2 тысяч рублей. Такое наказание ждало пилота за сокрытие факта аварии, также вопросы у транспортной прокуратуры были к тому, что Анисимов не сообщил о произошедшем в Росавиацию.

Накануне суд запретил полеты до получения нового сертификата летной годности на воздушное судно, на котором и произошла авария. Как рассказал владелец «Поповки» НГС55, самолет сейчас в полном порядке, а действие сертификата закончилось в начале 2021 года. Как только он получит новый, полеты возобновятся. Скорее всего, это произойдет в марте.