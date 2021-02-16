Омичка пыталась купить дешевый билет на самолет и отдала деньги мошенникам

Самолет улетел без омички, билет ей так и не выслали. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

39-летняя жительница Омска собралась лететь в столицу. Она нашла в интернете, как ей показалось, очень выгодное предложение. Билет на самолет продавался за 4 300 рублей. Женщина, не озадачившись проверкой информации, сделала перевод.

– Сайтом, предлагавшим выгодную сделку, потерпевшая ранее не пользовалась, но тем не менее решилась на покупку, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Билет женщина так и не получила и поняла, что стала жертвой мошенника. Полицейскими проводится проверка.