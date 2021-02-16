Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Марьяновском районе Омской области впервые за 10 лет сменился глава

На эту должность избран Аркадий Ефименко
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
Комментарии (1)Комментарии (1)
На должность главы Марьяновского района избран Аркадий Ефименко.

На должность главы Марьяновского района избран Аркадий Ефименко.

В Омской области продолжаются выборы глав районов. Накануне они завершились в Марьяновском. Руководитель там сменился впервые за 10 лет.

– Будущего руководителя определяли депутаты Совета Марьяновского района из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, – сообщает пресс-служба областного правительства. – В ходе голосования депутаты избрали главой района Аркадия Ефименко, председателя Совета Марьяновского муниципального района.

Также сообщается, что новый глава Марьяновского района приступит к исполнению обязанностей после вступления в должность на торжественном заседании Совета Марьяновского района, которое запланировано на ближайшее время.