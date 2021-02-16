В Марьяновском районе Омской области впервые за 10 лет сменился глава

На должность главы Марьяновского района избран Аркадий Ефименко.

В Омской области продолжаются выборы глав районов. Накануне они завершились в Марьяновском. Руководитель там сменился впервые за 10 лет.

– Будущего руководителя определяли депутаты Совета Марьяновского района из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, – сообщает пресс-служба областного правительства. – В ходе голосования депутаты избрали главой района Аркадия Ефименко, председателя Совета Марьяновского муниципального района.

Также сообщается, что новый глава Марьяновского района приступит к исполнению обязанностей после вступления в должность на торжественном заседании Совета Марьяновского района, которое запланировано на ближайшее время.