В Омской области деревню закрыли на карантин из-за бешеного кота

Заболевание у животного подтвердила экспертиза. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С начала года в Омской области успели выявить несколько очагов бешенства. В первую неделю февраля сразу в трех селах ввели карантин из-за обнаружения этого заболевания у животных, до этого было известно еще об одном случае.

Сегодня Россельхознадзор сообщил о том, что еще один случай зафиксировали в деревне Стародубке Калачинского района. Там бешенством заразился домашний кот. Это подтвердили результаты экспертизы. Теперь в деревне введен карантин со всеми стандартными в таких случаях мерами. Жителям нельзя торговать домашними животными, вывозить и ввозить кошек и собак, а также проводить натаску охотничьих собак.

Пока по данным ведомства заболевают только животные, люди на территории Омской области не болели бешенством с 2005 года.