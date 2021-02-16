Житель Омской области заживо похоронил 80-летнего отца

Мужчина расправился с пожилым родственником из-за спиртного. Фото: Алексей ФОКИН

ЧП случилось на западе Омской области. 54-летний маргинал из деревни Озерки Исилькульского района потребовал у пожилого отца денег на выпивку. 80-летний пенсионер ему отказал. Придя в ярость, сын ударил его молотком по голове. Потом перетащил на улицу и там закопал. Как выяснилось, в этот момент дедушка был жив. После погребения он умирал еще несколько часов.

– Подозреваемый сообщил родственникам, что отец скончался и он его похоронил. Они вызвали полицию. Следователь осмотрел место происшествия и придомовой территории, изъят молоток, деревянная палка со следами крови и назначена судебно-медицинская экспертиза обнаруженного на придомовой территории тела умершего. При проведении экспертизы выяснилось, что пенсионер скончался от общего переохлаждения организма, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления. Следствие намерено избрать задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.