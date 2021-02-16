Омич случайно получил чужую карту и стал активно тратить деньги

Документы омич на тронул, их вернули владельцу. Фото: Александр ГЛУЗ

В полицию обратился 55-летний житель Москаленского района. Он обнаружил, что с потерянной карты стали списывать деньги. За несколько дней исчезло 12 100 рублей. Мужчина также уточнил, что карта находилась в барсетке вместе с другими документами.

В полиции выяснили, что все покупки, оплаченные картой, были совершены в Кировском округе Омска. Подозреваемого нашли быстро, им оказался 20-летний местный житель. Его задержали по месту жительства. В разговоре с полицейскими молодой человек объяснил, что барсетка попала к нему после поездки в такси. Водитель решил, что забытая вещь принадлежит именно ему и отдал, пока он далеко не ушел. Отказываться омич не стал. Дома он вынул оттуда банковскую карту и стал активно тратить деньги, совершая покупки до 1000 рублей, чтобы не вводить пароль.

Как уточнили в полиции, на омича завели уголовное дело по статье «Кража». Документы и другие карты из барсетки омич не тронул. Их вернули владельцу.